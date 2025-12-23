Глава МЗС Данії застеріг посла США від претензій на Гренландію
Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен після виклику американського посла сказав, що його країна не підкориться вимозі Дональда Трампа передати Гренландію.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.
Льокке провів переговори з послом США Кеном Гавері в Копенгагені в понеділок після того, як Трамп оголосив про плани призначити губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним посланником з питань Гренландії.
За словами глави МЗС Данії, зустріч мала на меті "сказати "ні" і провести чітку червону лінію, але, звичайно, також просто попросити пояснення".
"Атака на одну частину королівства є атакою на все королівство", – сказав він у коментарі місцевому телебаченню.
З моменту вступу на посаду Трампа відносини між Данією та США стали напруженими. Це сталося на тлі того, що Трамп висловив своє бажання захопити Гренландію, багату на ресурси данську територію в Арктиці, посилаючись на "міркування безпеки".
І Данія, і Гренландія наполягають, що острів не продається, і що він сам вирішуватиме своє майбутнє.