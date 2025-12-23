Премʼєр Гренландії відреагував на чергові претензії Трампа на острів

Гренландський премʼєр-міністр Єнс-Фредерік Нільсен після останніх заяв президента США Дональда Трампа у вівторок повторив, що рішення про майбутнє Гренландії буде ухвалюватись жителями острова.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Facebook.

Нільсен написав, що відчуває смуток, "тому що американський президент на пресконференції вночі знову висловив бажання захопити Гренландію".

"Такими словами наша країна зводиться до питання безпеки та влади. Ми не бачимо себе такими, і про нас у Гренландії не можна і не слід говорити таким чином", – додав він.

Премʼєр Гренландії водночас подякував співгромадянам і світовим лідерам, "які чітко і недвозначно висловили свою повагу до Гренландії, до наших демократичних інститутів та до основних принципів міжнародного права".

"Ще раз: Гренландія – це наша країна. Наші рішення ухвалюються тут. І я завжди буду боротися за нашу свободу та наше право самостійно визначати і формувати наше майбутнє", – сказав Нільсен.

Напередодні Трамп сказав, що Гренландія потрібна США "для національної безпеки", і "ми повинні її мати".

Перед тим після досить тривалої паузи у заявах щодо Гренландії 21 грудня президент США оголосив про призначення "спецпосланця у Гренландії".

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що очікує поваги від Сполучених Штатів. Крім того, до данського МЗС викличуть посла США.

Керівництво ЄС висловило солідарність із Данією та Гренландією після рішення Трампа.