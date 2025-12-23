Глава МИД Дании предостерег посла США от претензий на Гренландию

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен после вызова американского посла сказал, что его страна не подчинится требованию Дональда Трампа передать Гренландию.

Лёкке провел переговоры с послом США Кеном Гавери в Копенгагене в понедельник после того, как Трамп объявил о планах назначить губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником по вопросам Гренландии.

По словам главы МИД Дании, встреча имела целью "сказать „нет" и провести четкую красную линию, но, конечно, также просто попросить объяснения".

"Атака на одну часть королевства является атакой на все королевство", – сказал он в комментарии местному телевидению.

С момента вступления в должность Трампа отношения между Данией и США стали напряженными. Это произошло на фоне того, что Трамп выразил свое желание захватить Гренландию, богатую ресурсами датскую территорию в Арктике, ссылаясь на "соображения безопасности".

И Дания, и Гренландия настаивают, что остров не продается и что он сам будет решать свое будущее.