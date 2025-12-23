Рютте: підтримка України необхідна, щоб Путін не напав на НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав Європу продовжити підтримку Україну, попередивши, що в протилежному разі континент постане перед серйозними безпековими викликами.

Як пише "Європейська правда", про це Рютте сказав в інтервʼю DPA.

За словами генсека НАТО, щоб запобігти спробам російського правителя Владіміра Путіна напасти на члена Альянсу, Україна повинна залишатися сильною.

Він також наголосив на необхідності збільшення витрат на оборону членами НАТО відповідно до зобов'язань, узгоджених на саміті альянсу в Гаазі в червні.

"Якщо ми зробимо ці дві речі, ми будемо достатньо сильними, щоб захистити себе, і Путін ніколи не спробує (напасти на НАТО. – Ред.)", – сказав Рютте.

Він також сказав, що переозброєння Європи має відбутися швидко, додавши, що за різними розвідувальними оцінками безпекова ситуація може загостритись уже у 2027 році.

Рютте вказав на військові витрати Росії як доказ загрози, яку становить Путін, сказавши, що Москва зараз виділяє понад 40% свого державного бюджету на оборону.

Він додав, що війна в Україні продемонструвала готовність Путіна прийняти великі втрати, посилаючись на оцінки, згідно з якими близько 1,1 мільйона російських солдатів було вбито або поранено.

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс пообіцяв, що його країна зробить підтримку України пріоритетом свого головування у Раді Європейського Союзу, яке розпочинається 1 січня.

Раніше Володимир Зеленський сказав, що США і деякі європейські країни не підтримали вступ України до НАТО як гарантію безпеки в рамках переговорів довкола мирного плану американської адміністрації.