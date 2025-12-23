Рютте: поддержка Украины необходима, чтобы Путин не напал на НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Европу продолжить поддержку Украины, предупредив, что в противном случае континент столкнется с серьезными вызовами в сфере безопасности.

Как пишет "Европейская правда", об этом Рютте сказал в интервью DPA.

По словам генсека НАТО, чтобы предотвратить попытки российского правителя Владимира Путина напасть на члена Альянса, Украина должна оставаться сильной.

Он также подчеркнул необходимость увеличения расходов на оборону членами НАТО в соответствии с обязательствами, согласованными на саммите альянса в Гааге в июне.

"Если мы сделаем эти две вещи, мы будем достаточно сильными, чтобы защитить себя, и Путин никогда не попытается (напасть на НАТО. – Ред.)", – сказал Рютте.

Он также сказал, что перевооружение Европы должно произойти быстро, добавив, что по разным разведывательным оценкам ситуация с безопасностью может обостриться уже в 2027 году.

Рютте указал на военные расходы России как доказательство угрозы, которую представляет Путин, сказав, что Москва сейчас выделяет более 40% своего государственного бюджета на оборону.

Он добавил, что война в Украине продемонстрировала готовность Путина принять большие потери, сославшись на оценки, согласно которым около 1,1 миллиона российских солдат были убиты или ранены.

Президент Кипра Никос Христодулидис пообещал, что его страна сделает поддержку Украины приоритетом своего председательства в Совете Европейского Союза, которое начинается 1 января.

Ранее Владимир Зеленский сказал, что США и некоторые европейские страны не поддержали вступление Украины в НАТО как гарантию безопасности в рамках переговоров вокруг мирного плана американской администрации.