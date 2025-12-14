Зеленський: вступ України в НАТО як гарантію безпеки не підтримали деякі європейські партнери

США і деякі європейські країни не підтримали вступ України до НАТО як гарантію безпеки в рамках переговорів довкола мирного плану американської адміністрації.

Про це, як пише "Європейська правда", президент Володимир Зеленський заявив під час онлайн-спілкування з журналістами дорогою до Берліна.

Він нагадав, що українським бажанням з самого початку був вступ до НАТО. За словами президента, це були реальні гарантії безпеки.

"Такий напрямок деякі партнери, і Сполучені Штати Америки, і в Європі, не підтримали. І тому сьогодні двосторонні гарантії безпеки між Україною і Сполученими Штатами Америки, а саме гарантії, подібні до статті 5, від Сполучених Штатів Америки для нас і гарантії безпеки від європейських колег для нас, а також інших країн: Канади, Японії тощо, ці гарантії безпеки для нас – це можливість, щоб не розпочався ще один прихід російської агресії", – сказав він.

За словами Зеленського, це вже компроміс з боку України.

Раніше ЗМІ повідомили, що США можуть надати Україні гарантії безпеки подібні до тих, які передбачає 5 стаття Договору про НАТО, які будуть затверджені Конгресом і матимуть обов’язкову силу.

The Wall Street Journal писало, що спеціальний посланець американського президента Стів Віткофф зустрінеться з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

Запрошення американців на зустріч у Берліні надійшло після напруженої телефонної розмови в середу між Мерцом, Емманюелем Макроном, Кіром Стармером та Дональдом Трампом, під час якої сторони намагалися подолати розбіжності щодо напрямку мирних зусиль.