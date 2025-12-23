В Румынии объявили воздушную тревогу из-за массированного удара России

В Румынии в ночь на 23 декабря жители уездов Тулча и Галац получили уведомление о воздушной тревоге на фоне атаки российских дронов по украинским регионам.

Об этом сообщило Министерство обороны Румынии, пишет "Европейская правда".

В ночь на 23 декабря российские войска осуществили дронную атаку на украинскую портовую инфраструктуру вблизи границы с Румынией.

В ведомстве отметили, что в 01:10 его радиолокационные системы обнаружили две цели в воздушном пространстве Украины, которые двигались в направлении Рени и Килии.

В 01:26 на севере уезда Тулча и на юго-востоке уезда Галац объявили воздушную тревогу.

Тогда радары обнаружили еще одну группу беспилотников, которая двигалась в направлении порта Рени, а вскоре после этого на территории Украины было сообщено о взрывах.

Как отметили в ведомстве, несанкционированных нарушений национального воздушного пространства Румынии обнаружено не было, сигнал тревоги отменили в 02:15.

Утром 23 декабря по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские войска осуществляли комбинированную атаку с применением крылатых ракет и ударных беспилотников. В Киеве и Киевской области, а также в Ивано-Франковской области сообщают о работе противовоздушной обороны.

В результате атаки на Киев пострадали пять человек, среди них ребенок. Состояние одной из пострадавших тяжелое.

Польша поднимала в воздух авиацию в связи с комбинированной атакой России против Украины.

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна осудил российский удар.