71-річному премʼєру Чехії зробили операцію на обличчі

Чеському прем'єр-міністру Андрею Бабішу у вівторок провели операцію на обличчі у празькій лікарні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє чеський таблоїд Blesk.

Речник партії Бабіша ANO Мартін Водічка сказав, що премʼєр був у лікарні через "невелику амбулаторну операцію на обличчі". "Прем'єр уже повернувся до роботи", – додав він.

За словами речника ANO, у 71-річного Бабіша взяли зразок тканини на обличчі для "профілактичного гістологічного дослідження".

Нинішній глава уряду Чехії публічно говорив про важливість догляду за власним здоровʼям. Нещодавно Бабіш розповів, як у 15-річному віці йому видалили селезінку через тромбоцитопенію – зниження кількості тромбоцитів у крові, після чого він рік користувався кріслом колясним і набрав зайвої ваги.

Нагадаємо, у березні 2025 року прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович був госпіталізований через проблеми із серцем.

У листопаді минулого року прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск переніс операцію.