71-летнему премьеру Чехии сделали операцию на лице

Чешскому премьер-министру Андрею Бабишу во вторник провели операцию на лице в пражской больнице.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает чешский таблоид Blesk.

Пресс-секретарь партии Бабиша ANO Мартин Водичка сказал, что премьер был в больнице из-за "небольшой амбулаторной операции на лице". "Премьер уже вернулся к работе", – добавил он.

По словам представителя ANO, у 71-летнего Бабиша взяли образец ткани на лице для "профилактического гистологического исследования".

Нынешний глава правительства Чехии публично говорил о важности ухода за собственным здоровьем. Недавно Бабиш рассказал, как в 15-летнем возрасте ему удалили селезенку из-за тромбоцитопении – снижения количества тромбоцитов в крови, после чего он год пользовался инвалидной коляской и набрал лишний вес.

Напомним, в марте 2025 года премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

В ноябре прошлого года премьер-министр Польши Дональд Туск перенес операцию.