71-летнему премьеру Чехии сделали операцию на лице
Чешскому премьер-министру Андрею Бабишу во вторник провели операцию на лице в пражской больнице.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает чешский таблоид Blesk.
Пресс-секретарь партии Бабиша ANO Мартин Водичка сказал, что премьер был в больнице из-за "небольшой амбулаторной операции на лице". "Премьер уже вернулся к работе", – добавил он.
По словам представителя ANO, у 71-летнего Бабиша взяли образец ткани на лице для "профилактического гистологического исследования".
Нынешний глава правительства Чехии публично говорил о важности ухода за собственным здоровьем. Недавно Бабиш рассказал, как в 15-летнем возрасте ему удалили селезенку из-за тромбоцитопении – снижения количества тромбоцитов в крови, после чего он год пользовался инвалидной коляской и набрал лишний вес.
Напомним, в марте 2025 года премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович был госпитализирован из-за проблем с сердцем.
В ноябре прошлого года премьер-министр Польши Дональд Туск перенес операцию.