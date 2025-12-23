До Німеччини зі Швейцарії екстрадували українця, звинуваченого у спробі диверсій

У Німеччині взяли під варту екстрадованого зі Швейцарії громадянина України, якому висунули звинувачення у підготовці диверсій на залізниці на замовлення Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

За попередніми даними відомства, обвинувачений та двоє його спільників нібито погодилися на замовлення кількох осіб, імовірно з Росії, здійснити підпали та вибухи вантажних перевезень у Німеччині.

Українці мали "з Німеччини відправляти одержувачам в Україні посилки з вибуховими або запальними пристроями, які б спалахували під час транспортування", йдеться в повідомленні.

Один з обвинувачених наприкінці березня відправив у Кельні дві пробні посилки, в яких, серед іншого, були GPS-трекери. Згідно з результатами розслідування, замовлення на це дав чоловік, якого зараз доставили до Карлсруе.

Генеральний прокурор заарештував його в середині травня в швейцарському кантоні Тургау, звідки його у вівторок – через сім місяців – доставили до Німеччини.

Двоє спільників, яких також заарештували в травні в Кельні та Констанці, вже кілька місяців тому постали перед слідчим суддею Федерального суду Німеччини. Обох помістили під варту.

19 листопада у Польщі двом українцям висунули офіційні звинувачення у диверсії терористичного характеру на залізниці. Чоловікам загрожує довічне позбавлення волі.

24 листопада національна прокуратура Польщі висунула звинувачення третій людині – Володимиру Б. – у зв'язку з диверсією на залізниці.