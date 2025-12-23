В Германию из Швейцарии экстрадировали украинца, обвиняемого в попытке диверсий

В Германии взяли под стражу экстрадированного из Швейцарии гражданина Украины, которому предъявили обвинение в подготовке диверсий на железной дороге по заказу России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

По предварительным данным ведомства, обвиняемый и двое его сообщников якобы согласились по заказу нескольких лиц, предположительно из России, совершить поджоги и взрывы грузовых перевозок в Германии.

Украинцы должны были "из Германии отправлять получателям в Украине посылки с взрывными или зажигательными устройствами, которые бы воспламенялись во время транспортировки", говорится в сообщении.

Один из обвиняемых в конце марта отправил в Кельне две пробные посылки, в которых, среди прочего, были GPS-трекеры. Согласно результатам расследования, заказ на это дал мужчина, которого сейчас доставили в Карлсруэ.

Генеральный прокурор арестовал его в середине мая в швейцарском кантоне Тургау, откуда его во вторник – через семь месяцев – доставили в Германию.

Двое сообщников, которых также арестовали в мае в Кельне и Констанце, уже несколько месяцев назад предстали перед следственным судьей Федерального суда Германии. Обоих поместили под стражу.

19 ноября в Польше двум украинцам предъявили официальные обвинения в диверсии террористического характера на железной дороге. Мужчинам грозит пожизненное лишение свободы.

24 ноября национальная прокуратура Польши предъявила обвинение третьему человеку – Владимиру Б. – в связи с диверсией на железной дороге.