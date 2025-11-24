Польща висунула офіційне звинувачення за диверсії ще одному чоловіку

Національна прокуратура Польщі висунула звинувачення третій людині у зв'язку з диверсію на залізниці.

Про це повідомив речник прокуратури Пшемислав Новак, передає RMF24, пише "Європейська правда".

Як зазначається, мова йде про Володимира Б, який наразі перебуває під вартою.

Прокурор звинуватив Володимира Б. у пособництві диверсіям на залізничній інфраструктурі 15-16 листопада.

Новак пояснив, що, згідно з результатами розслідування, Володимир Б. сприяв скоєнню злочину безпосередніми виконавцями, допомагаючи їм розвідати місцевість і підготувати подальші дії. Тепер суд взяв чоловіка під варту на три місяці.

19 листопада у Польщі двом українцям висунули офіційні звинувачення у диверсії терористичного характеру. Публічно їхніх прізвищ не розкрили, лише імена. Чоловікам загрожує довічне позбавлення волі.

За даними ЗМІ, українців, яких підозрюють у підриві залізничної колії між Любліном і Варшавою на замовлення Росії, нібито звати Євгеній Іванов та Олександр Кононов, вони в’їхали до Польщі за фальшивими документами і провели в країні лише кілька годин.

Після того Польща вирішила закрити останнє функціонуюче консульство РФ у Гданську.