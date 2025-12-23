Премʼєрка Італії надихнула підлеглих: "не хвилюйтеся, наступний рік буде ще гіршим"

Італійська премʼєр-міністерка Джорджа Мелоні закликала співробітників свого офісу належно відпочити на різдвяних святах, попередивши про виклики наступного року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Під час зустрічі зі своїми співробітниками на території своєї резиденції Мелоні подякувала їм, назвавши їх "однією сімʼєю".

"Минулий рік був важким для всіх нас, але не хвилюйтеся, бо наступний рік буде ще гіршим. Тому я раджу вам добре відпочити під час цих свят, бо ми маємо продовжувати відповідати на виклики цієї надзвичайної країни", – додала вона.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні раніше назвала нову стратегію національної безпеки президента США Дональда Трампа сигналом тривоги для Європи.

