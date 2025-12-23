Премьер Италии вдохновила подчиненных: "Не волнуйтесь, следующий год будет еще хуже"

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони призвала сотрудников своего офиса как следует отдохнуть на рождественских праздниках, предупредив о вызовах следующего года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Во время встречи со своими сотрудниками на территории своей резиденции Мелони поблагодарила их, назвав их "одной семьей".

"Прошлый год был тяжелым для всех нас, но не волнуйтесь, потому что следующий год будет еще хуже. Поэтому я советую вам хорошо отдохнуть во время этих праздников, потому что мы должны продолжать отвечать на вызовы этой чрезвычайной страны", – добавила она.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее назвала новую стратегию национальной безопасности президента США Дональда Трампа сигналом тревоги для Европы.

