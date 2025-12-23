Парламент Франции предварительно поддержал временный бюджет на 2026 год

Нижняя палата французского парламента, Национальная ассамблея, во вторник приняла чрезвычайный закон, чтобы обеспечить функционирование государства в январе.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню поспешил подать законопроект о временном финансировании поздно в понедельник после того, как парламент не смог достичь компромисса по бюджету на 2026 год из-за разногласий по сокращению расходов и повышению налогов.

Закон, который должен быть проголосован в верхней палате парламента Франции, Сенате, позже во вторник, позволяет государству перенести лимиты расходов 2025 года на новый год, а также собирать налоги и выпускать долговые обязательства.

"Это минимальный уровень обслуживания, который не соответствует ни чрезвычайным ситуациям, ни требованиям французского народа. Каждый день действия специального закона в 2026 году будет лишним", – сказала министр по вопросам бюджета Франции Амели де Моншален.

Правительство меньшинства Лекорню имеет мало пространства для маневра в раздробленном парламенте Франции, где бюджетные баталии уже привели к падению трех правительств со времени досрочных выборов 2024 года.

Большинство французов изначально не верят, что Лекорню удастся решить проблему, с которой не справился его предшественник – найти компромисс с фракциями в парламенте, чтобы утвердить бюджет и не получить вотум недоверия.

