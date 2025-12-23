Бельгия присоединилась к иску в Суде ООН по обвинению Израиля в геноциде

Бельгия присоединилась к иску Южной Африки в Международном суде ООН, в котором Израиль обвиняется в совершении геноцида в секторе Газа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Международный суд ООН, расположенный в Гааге, во вторник сообщил, что Бельгия подала заявление о вступлении в дело на стороне истца – то есть ЮАР.

Несколько стран, в частности Бразилия, Колумбия, Ирландия, Мексика, Испания и Турция, уже присоединились к делу.

Напомним, в декабре 2023 года Южная Африка подала иск в высший суд ООН в Гааге, утверждая, что нападение Израиля на Газу нарушило Конвенцию ООН 1948 года о предотвращении и наказании преступления геноцида.

Израиль отрицает обвинения.

В решениях, принятых в январе, марте и мае 2024 года, Международный суд ООН обязал Израиль принять все возможные меры для предотвращения актов геноцида в Газе.

Эти постановления являются юридически обязательными, но Суд ООН не имеет конкретных средств для их выполнения. Израиль раскритиковал судебный процесс и отклонил обвинения.

Напомним, в ноябре прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 37 подозреваемых, среди которых – премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, по обвинению в совершении геноцида.