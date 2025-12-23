"М'ясник у Кремлі не змінив цілей": Латвія засудила російський обстріл України

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже висловила солідарність з Україною після масованого російського обстрілу, внаслідок якого загинули щонайменше троє людей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала на X.

За словами Браже, "поки світ готується до Різдва, Росія готує ракети, щоб бомбити дітей, жінок, цивільних осіб в Україні".

"Росія означає війну, а не мир. М'ясник у Кремлі не змінив своїх цілей. Дезінформаційні кампанії не можуть приховати дії Росії. Ми продовжимо підтримувати Україну", – додала очільниця латвійського МЗС.

Вранці 23 грудня по всій території України було оголошено масштабну повітряну тривогу. Російські війська здійснювали комбіновану атаку із застосуванням крилатих ракет та ударних безпілотників.

Польща підняла у повітря авіацію у зв’язку з комбінованою атакою Росії проти України.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів посилити тиск на Росію для примусу її до миру.