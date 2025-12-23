Макрон встретился с недовольными фермерами на фоне масштабных протестов

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник встретился с профсоюзами фермеров, чтобы обсудить противоречия, вызвавшие протесты и блокирование дорог.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Фермеры более недели проводят демонстрации во Франции в знак протеста против действий правительства по борьбе с узликовым дерматитом – болезнью крупного рогатого скота – и торгового соглашения ЕС с южноамериканским блоком МЕРКОСУР.

Для Макрона это была первая встреча с представителями фермеров-протестующих.

"Целью встречи было попытаться потушить пожар, который бушует в сельской местности", – сказал журналистам после встречи Стефан Гале из профсоюза Confederation Paysanne, призывая к "решительным структурным мерам".

"Мы передали им мяч. Теперь все в их руках", – сказал Пьеррик Горель, председатель профсоюза "Молодые фермеры".

"Для нас было важно донести до главы государства информацию о чрезвычайной напряженности, которая царит в сельскохозяйственном мире. Мы против МЕРКОСУР", – сказал Арно Руссо, председатель крупнейшего сельскохозяйственного профсоюза Франции FNSEA.

Протестующие фермеры в течение нескольких дней блокировали дороги, разбрызгивали навоз и сбрасывали мусор перед правительственными зданиями, чтобы заставить власти Франции пересмотреть свою политику.

Протесты утихли накануне праздничного сезона, но некоторые фермеры отказались уступать.

Напомним, около 7300 фермеров на прошлой неделе вышли на протест в Брюсселе, чтобы выразить свой гнев по поводу соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки (блоком МЕРКОСУР).