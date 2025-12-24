Ексрадник Трампа вважає, що боязкість ЄС і дипломатія США покращили шанси РФ у війні

Колишній радник Дональда Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон вважає, що недавні провали та помилки Заходу збільшили шанси Росії на перемогу в її невиправданій агресії проти України.

Про це він написав у колонці для Washington Post, передає "Європейська правда".

Болтон також бачить, що під загрозою перебуває не лише незалежність і свобода України.

"Під час холодної війни розпад Північноатлантичного альянсу був ключовою метою Радянського Союзу, яка, на щастя, так і не була досягнута. Однак зараз багато американців і європейців, здається, рішуче налаштовані зробити цю роботу за Москву", – вважає він.

Зокрема, Болтон також висловлює жаль з приводу того, що ЄС не надав Україні заморожені російські активи.

"Це була явна і проста поразка політиків, яких Владімір Путін за кілька днів до того назвав "підсвинками". Послання ЄС було слабким: Європа підтримає Україну, але не в великому масштабі. Не дивно, що Путін вважає, що час на його боці", – стверджує Болтон.

За його словами, ще гірше виглядали спроби дипломатії адміністрації Трампа. Трамп неодноразово заявляв, не маючи на те доказів, що Путін прагне миру в Україні. Натомість, за повідомленнями, американська розвідка має кардинально іншу думку з цього приводу.

Як відомо, Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС. Досягти згоди щодо "репараційної позики" з використанням росактивів лідери так і не змогли.

Водночас на тлі надання позики Європейський Союз нагадав Україні про важливість подальшої боротьби з корупцією.

