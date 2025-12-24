Экс-советник Трампа считает, что боязливость ЕС и дипломатия США улучшили шансы РФ в войне

Бывший советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон считает, что недавние провалы и ошибки Запада увеличили шансы России на победу в ее неоправданной агрессии против Украины.

Об этом он написал в колонке для Washington Post, передает "Европейская правда".

Болтон также видит, что под угрозой находится не только независимость и свобода Украины.

"Во время холодной войны распад Североатлантического альянса был ключевой целью Советского Союза, которая, к счастью, так и не была достигнута. Однако сейчас многие американцы и европейцы, кажется, решительно настроены сделать эту работу за Москву", – считает он.

В частности, Болтон также выражает сожаление по поводу того, что ЕС не предоставил Украине замороженные российские активы.

"Это было явное и простое поражение политиков, которых Владимир Путин за несколько дней до того назвал „подсвинками". Послание ЕС было слабым: Европа поддержит Украину, но не в большом масштабе. Неудивительно, что Путин считает, что время на его стороне", – утверждает Болтон.

По его словам, еще хуже выглядели попытки дипломатии администрации Трампа. Трамп неоднократно заявлял, не имея на то доказательств, что Путин стремится к миру в Украине. Вместо этого, по сообщениям, американская разведка имеет кардинально другое мнение по этому поводу.

Как известно, Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС. Достичь согласия по "репарационному кредиту" с использованием росактивов лидеры так и не смогли.

В то же время на фоне предоставления займа Европейский Союз напомнил Украине о важности дальнейшей борьбы с коррупцией.

