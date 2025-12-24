Зеленский об отказе от НАТО в "мирном плане": Украина свой выбор сделала

Соглашение о прекращении войны в Украине является соглашением между США, Украиной, Европой и РФ, но вступление Украины в НАТО является выбором стран-членов Альянса.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами во вторник, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он комментировал требование об отказе от членства Украины в НАТО, которое было в предыдущей версии плана завершения российско-украинской войны.

"Это соглашение сторон: Америка, Украина, Европа и Россия. По нашему мнению, это выбор членов НАТО – иметь Украину или нет. И наш выбор сделан", – сказал Зеленский во время встречи с журналистами во вторник.

По словам президента, Украина не идет на требование, что она отказывается от членства в НАТО, которое было в плане из 28 пунктов. Он добавил, что Украина нашла соответствующие аргументы.

"Они хотят отдельно договариваться – НАТО и Россия о будущем. И я думаю, что в этих отдельных договоренностях они и будут поднимать вопрос украинского членства в НАТО. Но все равно это договоренность кого-то с кем-то, а не наша. И я думаю, что это очень важно для будущего Украины", – добавил Зеленский.

Как сообщалось, президент Украины осознает американскую блокаду пути Украины в НАТО, но не считает необходимым менять конституционный курс на вступление в Альянс.

Зеленский неоднократно заявлял, что в "мирном процессе" ключевое значение имеют гарантии безопасности, а не формулировки относительно НАТО.

