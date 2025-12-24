Зеленский: США после окончания войны будут идти на снятие санкций с РФ

Проект соглашения о прекращении российско-украинской войны не предусматривает снятие санкций против РФ со стороны США, однако Америка после окончания войны намерена идти на их последовательное снятие.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Президент отметил, что не считает важным, чтобы при подписании соглашения было написано, что с РФ снимают санкции, поскольку не понятно, что будет дальше.

"Мы не видим снятия санкций в этом соглашении между Украиной и Америкой, но мы понимаем, что Америка будет идти после окончания войны на последовательное снятие санкций. И здесь вопрос уже – насколько сильными могут быть европейцы", – сказал Зеленский.

"Американские санкции – это американские санкции. Есть и европейские санкции. Есть санкции других государств мира. Это многосторонняя история о санкциях, и будет довольно странно, если кто-то будет обещать что-то за других. Тем более мы пока не понимаем, насколько серьезно россияне относятся к тому или иному документу, в целом к окончанию войны", – подчеркнул Зеленский.

Он также сообщил, что США хотят иметь определенный паритет с РФ, если они будут давать свободную торговлю Украине, то есть они говорят о соглашении о свободной торговле с Украиной и РФ, сообщил президент Украины.

"Позиция Америки – поскольку это четырехсторонний документ – по свободной торговле, если они будут давать свободную торговлю Украине, они хотят иметь определенный паритет с россиянами. То есть они говорят о соглашении о свободной торговле с Украиной и о соглашении о свободной торговле с Россией", – сказал он.

"Но это они говорят. Мы говорим о себе – о такой возможности свободной торговли Украины с США", – отметил Зеленский, комментируя десятый пункт мирного плана, который предусматривает, что после заключения соглашения Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США.

По данным СМИ, США готовит санкции против энергетики РФ, если Владимир Путин отклонит потенциальное мирное соглашение.

Соединенные Штаты на прошлой неделе продлили действие исключения, которое позволяет продажу нефти из российского проекта "Сахалин-2", до 18 июня следующего года.