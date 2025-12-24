Орбан не исключил, что 2025-й был последним годом "мира в Европе"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил войны в Европе в 2026 году.

Об этом он сказал в интервью Magyar Nemzet, передает "Европейская правда".

Орбан утвердительно ответил на вопрос, возможно ли, что 2025-й станет последним годом "мира в Европе".

"Да, это нельзя исключать", – сказал он.

Орбан отметил, что последняя большая война в Европе закончилась в 1945 году, и с тех пор прошло восемьдесят лет.

"Долгое время ядерное оружие массового уничтожения сдерживало народы континента от войны. Все считали, что европейский конфликт неизбежно перерастет в ядерную мировую войну. Этот страх действовал в течение 80 лет. Однако сейчас появляется совершенно новый мир", – говорит венгерский премьер.

"Происходит перераспределение финансовой, военной и политической власти, что может даже спровоцировать войну. Военные напряжения в Европе являются следствием упадка Западной Европы и Европейского Союза", – утверждает он.

По словам Орбана, "мы приближаемся к войне", но якобы благодаря ему на прошлой неделе в Брюсселе удалось замедлить темпы приближения войны. Орбан явно имеет в виду провал попытки предоставления Украине репарационного займа с использованием российских активов.

"Некоторые хотели ускорить этот процесс до гиперскорости, но нам удалось их остановить. Однако процесс не остановился. Мы лишь остановили его ускорение. Сегодня в Европе есть два лагеря: сторонники войны и сторонники мира. Сейчас преимущество имеют провоенные силы. Брюссель хочет войны, Венгрия хочет мира", – заявил Орбан.

Как известно, Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС. Достичь согласия по "репарационному кредиту" с использованием россактивов лидеры так и не смогли.

В то же время на фоне предоставления займа Европейский Союз напомнил Украине о важности дальнейшей борьбы с коррупцией.

