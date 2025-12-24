Посольства трех стран спели "Щедрика" в киевском метро

Посольства Великобритании, Германии и Франции организовали совместное творческое поздравление для украинцев с праздниками, спев "Щедрик".

Как сообщает "Европейская правда", видеозапись посольства опубликовали в своих соцсетях.

В реализации замысла приняли участие сотрудники посольств, а также профессиональные украинские музыканты из проекта Open Opera Ukraine и Национального дома музыки. Видео снято на станции киевского метро "Золотые ворота".

The voices of the Embassies of 🇩🇪, 🇫🇷, and 🇬🇧 intertwined into “Shchedryk” as a sign of solidarity with 🇺🇦. Blessed Christmas and a just peace!@GermanyinUA @FranceenUkraine @MFA_Ukraine pic.twitter.com/657qMwP0eY – UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) December 24, 2025

"Наши голоса – посольств Германии, Франции и Великобритании и украинских артистов – сливаются в „Щедрике" в знак поддержки и солидарности с украинцами.

Уже более века легендарный "Щедрик" украинского композитора Мыколы Леонтовича звучит в мире как символ Рождества. Еще в 1919 году разливное многоголосие покорило сердца Европы, а впоследствии и Америки, открыв миру Украину – независимую нацию со своим собственным голосом. И покоряет по сей день", – отметили в посольстве Германии.

