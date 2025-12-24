Укр Рус Eng

Bloomberg: Россия будет требовать изменений в согласованном Украиной и США "мирном плане"

Новости — Среда, 24 декабря 2025, 16:48 — Мария Емец

Россия будет требовать существенных изменений в проекте "мирного плана", согласованном Украиной и США.

Об этом сообщает Bloomberg на основе общения с "близким к Кремлю источником", пишет "Европейская правда".

По словам собеседника, в Москве считают "план из 20 пунктов", согласованный в переговорах Украины и США, отправной точкой для дальнейших переговоров, и считают, что там "нет важных для России положений" и "ответов на многие вопросы".

В частности, в Кремле хотят "гарантий от дальнейшего расширения НАТО на восток" и обещания о нейтральном статусе Украины, если она вступит в ЕС.

Кроме того, РФ недовольна "недостатком ограничений" на численность войск и типы вооружения для Украины, "отсутствием четких гарантий" относительно статуса русского языка в Украине и относительно отмены западных санкций и судьбы замороженных на Западе российских активов.

Собеседник добавил, что в России считают текущий документ "довольно типичным украинским планом", но "изучат его с холодной головой".

Напомним, 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский впервые раскрыл содержание "мирного плана" из 20 пунктов, согласованного с США.

Также Зеленский акцентировал, что Украина не идет на требование об отказе от членства в НАТО, которое было в плане из 28 пунктов.

Кроме того, он раскрыл, что проект соглашения не предусматривает снятие санкций против РФ со стороны США, однако Вашингтон намерен постепенно делать это после прекращения войны.

