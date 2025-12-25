Польша перехватила самолет РФ над морем и закрывала небо из-за метеозондов из Беларуси

В Польше сообщили о "напряженной ночи" из-за военного самолета РФ над Балтийским морем неподалеку от польской территории, а также вторжения метеозондов с контрабандой с территории Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Оперативного командования ВС Польши от 25 декабря.

Согласно заявлению, утром над международными водами Балтийского моря польские истребители "перехватили, визуально идентифицировали и сопроводили" разведывательный самолет РФ, который выполнял полет недалеко от границы воздушного пространства Польши.

Кроме того, ночью зафиксировали вторжение в воздушное пространство Польши объектов со стороны Беларуси.

"Это, скорее всего, были контрабандные воздушные шары, которые двигались в соответствии с направлением и скоростью ветра. Полет всех объектов непрерывно отслеживался радарными системами. Для обеспечения безопасности было временно закрыто для гражданского движения часть воздушного пространства над Подляским воеводством", – отмечают в сообщении.

Во время последней массированной атаки РФ против Украины 23 декабря Польша снова поднимала свою авиацию, а в приграничных с Одесской областью районах Румынии объявляли воздушную тревогу.

Напомним, в декабре ЕС расширил санкционный режим против Беларуси, включив в него "гибридную войну" против соседей. Ключевой причиной для этого стали системные налеты метеозондов с контрабандой из Беларуси в Литву, что поставило под угрозу функционирование аэропорта Вильнюса.