В одній з церков Любліна гасять пожежу, на місці – близько 70 вогнеборців
Новини — Четвер, 25 грудня 2025, 13:35 —
В одній з церков польського Любліна у різдвяний ранок спалахнула пожежа, через що служби скасували; на місці працюють близько 70 пожежників.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Повідомлення про пожежу у церкві на вул. Куницького у Любліні надійшло вранці 25 грудня. За попередніми даними, на той час у храмі нікого не було.
На місці працюють близько 70 пожежників, на підмогу їм залучають додаткові команди з найближчих міст.
На приборкання пожежі може знадобитися ще багато годин. Роботу вогнеборців ускладнюють, серед інших факторів, встановлені на даху сонячні батареї.
Вулиця перекрита для руху транспорту і пішоходів, маршрути громадського транспорту спрямували в об’їзд.
У 2022 році у Фінляндії на Різдво згоріла дерев’яна церква XVIII століття.
У 2019 році у Фінляндії чоловіка засудили майже на 3 роки за підпал церкви XVIII століття.