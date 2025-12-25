В одній з церков Любліна гасять пожежу, на місці – близько 70 вогнеборців

В одній з церков польського Любліна у різдвяний ранок спалахнула пожежа, через що служби скасували; на місці працюють близько 70 пожежників.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Повідомлення про пожежу у церкві на вул. Куницького у Любліні надійшло вранці 25 грудня. За попередніми даними, на той час у храмі нікого не було.

На місці працюють близько 70 пожежників, на підмогу їм залучають додаткові команди з найближчих міст.

На приборкання пожежі може знадобитися ще багато годин. Роботу вогнеборців ускладнюють, серед інших факторів, встановлені на даху сонячні батареї.

Вулиця перекрита для руху транспорту і пішоходів, маршрути громадського транспорту спрямували в об’їзд.

У 2022 році у Фінляндії на Різдво згоріла дерев’яна церква XVIII століття.

У 2019 році у Фінляндії чоловіка засудили майже на 3 роки за підпал церкви XVIII століття.