В одной из церквей Люблина тушат пожар, на месте – около 70 пожарных

В одной из церквей польского Люблина в рождественское утро вспыхнул пожар, из-за чего службы отменили; на месте работают около 70 пожарных.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Сообщение о пожаре в церкви на ул. Куницкого в Люблине поступило утром 25 декабря. По предварительным данным, в то время в храме никого не было.

На месте работают около 70 пожарных, на подмогу им привлекают дополнительные команды из ближайших городов.

На укрощение пожара может потребоваться еще много часов. Работу пожарных осложняют, среди прочих факторов, установленные на крыше солнечные батареи.

Улица перекрыта для движения транспорта и пешеходов, маршруты общественного транспорта направили в объезд.

В 2022 году в Финляндии на Рождество сгорела деревянная церковь XVIII века.

В 2019 году в Финляндии мужчину осудили почти на 3 года за поджог церкви XVIII века.