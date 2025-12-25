Латвія заборонила в’їзд спортсменам з РФ перед змаганнями із санного спорту

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже оголосила про заборону на в’їзд для 14 спортсменів з Росії перед змаганнями із санного спорту, які мають відбутись у місті Сігулда.

Про це очільниця латвійського МЗС написала у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

У контексті заборони Браже зазначила, що спортсмени з країни-агресорки не є бажаними в Латвії.

"Заборона на в'їзд діє на невизначений термін. Рішення прийнято відповідно до частини 2 статті 61 Закону про імміграцію", – додала вона.

У жовтні Естонія встановила короткострокову заборону на в'їзд у країну проросійському політику з Латвії Алексєю Рослікову.

Повідомляли також, що Литва заборонила в'їзд російському реперу Алішеру Моргенштерну.