Латвія заборонила в’їзд спортсменам з РФ перед змаганнями із санного спорту
Новини — Четвер, 25 грудня 2025, 15:42 —
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже оголосила про заборону на в’їзд для 14 спортсменів з Росії перед змаганнями із санного спорту, які мають відбутись у місті Сігулда.
Про це очільниця латвійського МЗС написала у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".
У контексті заборони Браже зазначила, що спортсмени з країни-агресорки не є бажаними в Латвії.
"Заборона на в'їзд діє на невизначений термін. Рішення прийнято відповідно до частини 2 статті 61 Закону про імміграцію", – додала вона.
У жовтні Естонія встановила короткострокову заборону на в'їзд у країну проросійському політику з Латвії Алексєю Рослікову.
Повідомляли також, що Литва заборонила в'їзд російському реперу Алішеру Моргенштерну.
