Латвия запретила въезд спортсменам из РФ перед соревнованиями по санному спорту
Новости — Четверг, 25 декабря 2025, 15:42 —
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о запрете на въезд для 14 спортсменов из России перед соревнованиями по санному спорту, которые должны пройти в городе Сигулда.
Об этом глава латвийского МИД написала в своем Х, сообщает "Европейская правда".
В контексте запрета Браже отметила, что спортсмены из страны-агрессора нежелательны в Латвии.
"Запрет на въезд действует на неопределенный срок. Решение принято в соответствии с частью 2 статьи 61 Закона об иммиграции", – добавила она.
В октябре Эстония установила краткосрочный запрет на въезд в страну пророссийскому политику из Латвии Алексею Росликову.
Сообщалось также, что Литва запретила въезд российскому рэперу Алишеру Моргенштерну.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реклама: