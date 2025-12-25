Латвия запретила въезд спортсменам из РФ перед соревнованиями по санному спорту

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о запрете на въезд для 14 спортсменов из России перед соревнованиями по санному спорту, которые должны пройти в городе Сигулда.

Об этом глава латвийского МИД написала в своем Х, сообщает "Европейская правда".

В контексте запрета Браже отметила, что спортсмены из страны-агрессора нежелательны в Латвии.

"Запрет на въезд действует на неопределенный срок. Решение принято в соответствии с частью 2 статьи 61 Закона об иммиграции", – добавила она.

В октябре Эстония установила краткосрочный запрет на въезд в страну пророссийскому политику из Латвии Алексею Росликову.

Сообщалось также, что Литва запретила въезд российскому рэперу Алишеру Моргенштерну.