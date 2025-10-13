Естонія заборонила в'їзд проросійському політику з Латвії

Естонія встановила короткострокову заборону на в'їзд у країну латвійському політику, колишньому депутату Сейму і чинному депутату Ризької міськради Алексєю Рослікову, який очолює опозиційну партію "Стабільності!".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

У понеділок, 13 жовтня, ввечері Росліков мав виступити на заході в Таллінні, організованому колишньою естонською депутаткою Ольгою Івановою.

За словами політика, опублікованими в соціальних мережах, удень він встиг перетнути кордон, проте через деякий час його автомобіль зупинила поліція. Від влади Естонії Росліков дізнався, що йому заборонено перебувати на території країни.

"Єдине, що я можу сказати – бажаю йому швидше дістатися додому", – сказав у розмові з ERR міністр внутрішніх справ Ігор Таро (Eesti 200).

"Якщо у людей нехороші наміри щодо того, що вони намагаються зробити в Естонії, особливо у зв'язку з їхньою підтримкою російської агресії і російського порядку денного, то їм тут не місце. Особливо в передвиборчий тиждень, особливо в такий чутливий час. Думаю, що це буде конкретним прикладом усім", – додав він.

"Я вважаю, що це неприпустимо. Коли влада боїться вільного слова і відкритої розмови – це говорить про слабкість, а не про силу", – відреагувала на інцидент Ольга Іванова.

5 червня колишнього депутата вигнали із засідання Сейму за грубість і виступ російською мовою.

9 червня Служба державної безпеки відкрила кримінальне провадження проти Рослікова за підозрою в наданні допомоги державі-агресору Росії в її діях проти Латвії і розпалюванні національної ворожнечі і ненависті.

Повідомляли також про затримання Рослікова, однак за кілька днів його відпустили.

Латвійські спецслужби уже неодноразово проводили профілактичні бесіди з Росліковим, попереджаючи його про кримінальну відповідальність за вчинення кримінальних злочинів.