У Німеччині зростає попит на феєрверки попри заклики до суворих обмежень

Попит на новорічні феєрверки в Німеччині зростає, незважаючи на зростання критики на адресу цієї галузі та заклики до посилення обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Найбільший виробник феєрверків у Німеччині, компанія WECO, заявила, що обсяг салютів, петард, феєрверків та інших піротехнічних виробів, доступних у магазинах цього року, приблизно на 10% вищий, ніж рік тому.

Компанія-конкурент COMET повідомила про помірне збільшення пропозиції.

В останні роки обсяги продажів зростають, і Німецька асоціація піротехнічної промисловості заявила, що очікує збільшення пропозиції в цілому по сектору.

Феєрверки можуть продаватися в Німеччині з 29 по 31 грудня. Непродані товари повертаються виробникам, хоча WECO повідомила, що минулого року рівень повернень був нижче очікуваного.

Однак для багатьох людей в Німеччині запуск феєрверків і петард залишається джерелом роздратування, особливо серед захисників тварин і екологічних груп. Дикі тварини, в тому числі птахи, лякаються і витрачають запаси енергії, які їм потрібні, щоб пережити зиму.

Своєю чергою екологи вказують на сміття, яке залишається після феєрверків, і на розтрату ресурсів.

Серед прихильників заборони на феєрверки – поліцейська профспілка GdP, яка попереджає, що поліцейські все частіше піддаються нападам з використанням феєрверків.

Міністри внутрішніх справ 16 федеральних земель не змогли домовитися про заборону, а заборона на приватні феєрверки на німецькому острові Фер у Північному морі була нещодавно скасована судом.

Керівник відділу продажів WECO Олівер Герстмайер вважає зростання попиту доказом того, що явна більшість не хоче заборони.

"Зустрічати Новий рік з барвистим феєрверком – це прекрасно для багатьох людей. Слід поважати це, а не дискредитувати повторюваними дебатами про заборону", – вважає він.

Виробники феєрверків вважають піротехніку невід'ємною частиною святкування Нового року в Німеччині, а зростання попиту свідчить про те, що більшість населення, як і раніше, хоче бачити салюти, що освітлюють небо.

За даними галузевої асоціації, проблеми створюють "лише невелика кількість порушників порядку і бунтівників у декількох великих містах".

Повідомляли, що мер Берліна пообіцяв жорстку протидію порушникам порядку в новорічну ніч.

У Бельгії на початку року закликали до заборони на продаж феєрверків в усьому ЄС.