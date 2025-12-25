В Германии растет спрос на фейерверки, несмотря на призывы к строгим ограничениям

Спрос на новогодние фейерверки в Германии растет, несмотря на рост критики в адрес этой отрасли и призывы к ужесточению ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Крупнейший производитель фейерверков в Германии, компания WECO, заявила, что объем салютов, петард, фейерверков и других пиротехнических изделий, доступных в магазинах в этом году, примерно на 10% выше, чем год назад.

Компания-конкурент COMET сообщила об умеренном увеличении предложения.

В последние годы объемы продаж растут, и Немецкая ассоциация пиротехнической промышленности заявила, что ожидает увеличения предложения в целом по сектору.

Фейерверки могут продаваться в Германии с 29 по 31 декабря. Непроданные товары возвращаются производителям, хотя WECO сообщила, что в прошлом году уровень возвратов был ниже ожидаемого.

Однако для многих людей в Германии запуск фейерверков и петард остается источником раздражения, особенно среди защитников животных и экологических групп. Дикие животные, в том числе птицы, пугаются и тратят запасы энергии, которые им нужны, чтобы пережить зиму.

В свою очередь экологи указывают на мусор, который остается после фейерверков, и на растрату ресурсов.

Среди сторонников запрета на фейерверки – полицейский профсоюз GdP, который предупреждает, что полицейские все чаще подвергаются нападениям с использованием фейерверков.

Министры внутренних дел 16 федеральных земель не смогли договориться о запрете, а запрет на частные фейерверки на немецком острове Фер в Северном море был недавно отменен судом.

Руководитель отдела продаж WECO Оливер Герстмайер считает рост спроса доказательством того, что явное большинство не хочет запрета.

"Встречать Новый год с красочным фейерверком – это прекрасно для многих людей. Следует уважать это, а не дискредитировать повторяющимися дебатами о запрете", – считает он.

Производители фейерверков считают пиротехнику неотъемлемой частью празднования Нового года в Германии, а рост спроса свидетельствует о том, что большинство населения по-прежнему хочет видеть салюты, освещающие небо.

По данным отраслевой ассоциации, проблемы создают "лишь небольшое количество нарушителей порядка и бунтовщиков в нескольких крупных городах".

Сообщалось, что мэр Берлина пообещал жесткое противодействие нарушителям порядка в новогоднюю ночь.

В Бельгии в начале года призвали к запрету на продажу фейерверков во всем ЕС.