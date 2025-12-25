Туреччина вивчає "чорні ящики" літака, в авіакатастрофі якого загинув глава генштабу Лівії

Туреччина розпочала аналіз "чорних ящиків" з літака Falcon 50, який розбився на турецькій території, і на борту якого перебував начальник генерального штабу Лівії.

Про це повідомляє AP з посиланням на турецьке Міністерство оборони, пише "Європейська правда".

Приватний літак з генералом Мухаммадом Алі Ахмадом аль-Хаддадом, чотирма іншими військовими посадовцями і трьома членами екіпажу на борту розбився у вівторок після зльоту зі столиці Туреччини Анкари, в результаті чого загинули всі, хто перебував на борту.

Лівійські офіційні особи заявили, що причиною аварії стала технічна несправність літака.

Уламки літака були розкидані по площі в 3 квадратних кілометри, що ускладнило рятувальні роботи, за словами міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

Делегація з 22 осіб, включаючи п'ятьох членів сім'ї, прибула з Лівії рано вранці в середу, щоб допомогти в розслідуванні.

У турецькому Міноборони заявили, що розпочали технічний аналіз "чорних скриньок" з літака.

У відомстві також додали, що розслідування авіакатастрофи відбувається у співпраці з лівійською стороною.

Нагадаємо, літак C-130 зазнав аварії надвечір 11 листопада дорогою з Азербайджану до Туреччини. Зняті свідками відео показують, що він розвалився на частини ще у повітрі.

У Міноборони Туреччини повідомили, що на борту було 20 членів екіпажу та пасажирів-військових, усі вони загинули.