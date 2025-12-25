Турция изучает "черные ящики" самолета, в авиакатастрофе которого погиб глава генштаба Ливии

Турция приступила к анализу "черных ящиков" самолета Falcon 50, разбившегося на турецкой территории, на борту которого находился начальник генерального штаба Ливии.

Об этом сообщает AP со ссылкой на турецкое Министерство обороны, пишет "Европейская правда".

Частный самолет с генералом Мухаммадом Али Ахмадом аль-Хаддадом, четырьмя другими военными чиновниками и тремя членами экипажа на борту разбился во вторник после взлета из столицы Турции Анкары, в результате чего погибли все, кто находился на борту.

Ливийские официальные лица заявили, что причиной аварии стала техническая неисправность самолета.

Обломки самолета были разбросаны по площади в 3 квадратных километра (более 1 квадратной мили), что затруднило спасательные работы, по словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая.

Делегация из 22 человек, включая пятерых членов семьи, прибыла из Ливии рано утром в среду, чтобы помочь в расследовании.

В турецком Минобороны заявили, что начали технический анализ "черных ящиков" с самолета.

В ведомстве также добавили, что расследование авиакатастрофы происходит в сотрудничестве с ливийской стороной.

Напомним, самолет C-130 потерпел крушение вечером 11 ноября по пути из Азербайджана в Турцию. Снятые свидетелями видео показывают, что он развалился на части еще в воздухе.

В Минобороны Турции сообщили, что на борту было 20 членов экипажа и пассажиров-военных, все они погибли.