Захарова попередила Польщу про "наслідки" за закриття консульства РФ у Гданську

Речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова "попередила" Польщу щодо закриття будівлі консульства РФ у Гданську, а також заявила, що "наслідки" спроб "захопити" консульство можуть бути серйозними.

Її слова цитує RMF24, передає "Європейська правда".

Після рішення Варшави про закриття консульства РФ у Гданську росіяни мали б залишити будівлю до кінця дня 23 грудня, проте вони відмовляються це зробити. Зокрема посольство поінформувало мерію Гданська, що у будівлі залишатиметься "адміністративно-технічний співробітник" посольства. Також російська сторона заявляє, що попри закриття консульства зберігає право користування будівлею.

"Ті, хто хоче "захопити" будівлю Генерального консульства Росії в Гданську, повинні ретельно зважити наслідки такого кроку", – заявила Захарова.

Вона зазначила, що "наслідки спроб захопити консульство можуть бути серйозними".

"Я думаю, що вже є багато прикладів того, як реагує Росія і наскільки болючими є ці реакції для тих, хто вчиняє несправедливість щодо нашої країни", – сказала вона.

Нагадаємо, Польща вирішила закрити консульство Росії у Гданську у відповідь на дві диверсії на залізниці між Любліном і Варшавою.

Після цього Росія відкликала згоду на роботу генерального консульства Польщі в Іркутську.