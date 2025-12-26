Захарова предупредила Польшу о "последствиях" за закрытие консульства РФ в Гданьске

Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова "предупредила" Польшу о закрытии здания консульства РФ в Гданьске, а также заявила, что "последствия" попыток „захватить" консульство могут быть серьезными.

Ее слова цитирует RMF24, передает "Европейская правда".

После решения Варшавы о закрытии консульства РФ в Гданьске россияне должны были покинуть здание до конца дня 23 декабря, однако они отказываются это сделать. В частности, посольство проинформировало мэрию Гданьска, что в здании останется "административно-технический сотрудник" посольства. Также российская сторона заявляет, что, несмотря на закрытие консульства, сохраняет право пользования зданием.

"Те, кто хочет „захватить" здание Генерального консульства России в Гданьске, должны тщательно взвесить последствия такого шага", – заявила Захарова.

Она отметила, что "последствия попыток захватить консульство могут быть серьезными".

"Я думаю, что уже есть много примеров того, как реагирует Россия и насколько болезненными являются эти реакции для тех, кто совершает несправедливость по отношению к нашей стране", – сказала она.

Напомним, Польша решила закрыть консульство России в Гданьске в ответ на две диверсии на железной дороге между Люблином и Варшавой.

После этого Россия отозвала согласие на работу генерального консульства Польши в Иркутске.