Поштову службу Франції напередодні Різдва атакували проросійські хакери

Проросійська хакерська група взяла на себе відповідальність за масштабну кібератаку, яка зупинила доставку посилок національною поштовою службою Франції за кілька днів до Різдва.

Про це повідомили прокурори агентству AP, передає "Європейська правда".

Прокуратура Парижу повідомила, що після заяви кіберзлочинної групи, відомої як Noname057, французька розвідувальна служба DGSI взяла на себе розслідування хакерської атаки.

Група звинувачується в інших кібератаках в Європі, зокрема під час саміту НАТО в Нідерландах та на сайтах французького уряду.

Компанія La Poste повідомила, що центральні комп'ютерні системи французької національної поштової служби La Poste були виведені з ладу в понеділок в результаті розподіленої атаки типу "відмова в обслуговуванні" (DDoS).

Поштові працівники не могли відстежувати доставку посилок, а онлайн-платежі в банківському підрозділі компанії також були порушені. Це стало серйозним ударом для La Poste, яка минулого року доставила 2,6 млрд посилок і має понад 200 тисяч співробітників, у найнапруженіший сезон року.

Інцидент стався лише через тиждень після того, як уряд Франції зазнав кібератаки, яка порушила роботу Міністерства внутрішніх справ. Цей інцидент призвів до викрадення конфіденційних поліцейських даних, і в результаті було затримано підозрюваного хакера.

У листопаді напередодні місцевих і регіональних виборів у Данії сайти кількох данських політичних партій зазнали кібератаки, відповідальність за яку взяли на себе проросійські хакери.