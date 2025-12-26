Почтовую службу Франции накануне Рождества атаковали пророссийские хакеры

Пророссийская хакерская группа взяла на себя ответственность за масштабную кибератаку, которая остановила доставку посылок национальной почтовой службой Франции за несколько дней до Рождества.

Об этом сообщили прокуроры агентству AP, передает "Европейская правда".

Прокуратура Парижа сообщила, что после заявления киберпреступной группы, известной как Noname057, французская разведывательная служба DGSI взяла на себя расследование хакерской атаки.

Группа обвиняется в других кибератаках в Европе, в частности во время саммита НАТО в Нидерландах и на сайтах французского правительства.

Компания La Poste сообщила, что центральные компьютерные системы французской национальной почтовой службы La Poste были выведены из строя в понедельник в результате распределенной атаки типа "отказ в обслуживании" (DDoS).

Почтовые работники не могли отслеживать доставку посылок, а онлайн-платежи в банковском подразделении компании также были нарушены. Это стало серьезным ударом для La Poste, которая в прошлом году доставила 2,6 млрд посылок и имеет более 200 тысяч сотрудников, в самый напряженный сезон года.

Инцидент произошел всего через неделю после того, как правительство Франции подверглось кибератаке, которая нарушила работу Министерства внутренних дел. Этот инцидент привел к похищению конфиденциальных полицейских данных, и в результате был задержан подозреваемый хакер.

В ноябре, накануне местных и региональных выборов в Дании, сайты нескольких датских политических партий подверглись кибератаке, ответственность за которую взяли на себя пророссийские хакеры.