У Європейській народній партії закликають до присутності німецьких військових в Україні

Голова найбільшої політичної групи Європарламенту, Європейської народної партії, Манфред Вебер вважає, що німецькі солдати під прапором Європейського Союзу повинні дислокуватися в Україні у разі укладення потенційної мирної угоди.

Його слова цитує Spiegel, передає "Європейська правда".

Вебер заявив, що "хотів би бачити" солдатів "з європейським прапором на уніформі, які працюють разом з нашими українськими друзями для забезпечення миру".

"Ми не можемо серйозно очікувати, що Трамп забезпечить мирне врегулювання лише за допомогою американських солдатів. І коли ми говоримо про європейські війська, Німеччина не може залишатися осторонь", – впевнений він.

За його словами, Європа повинна взяти на себе відповідальність за безпеку України.

"Після припинення вогню або укладення мирної угоди європейський прапор повинен майоріти на лінії безпеки", – наголосив Вебер.

Окрім цього, він закликав Європейський Союз відповісти на відхід Вашингтона з Європи новою стратегією безпеки.

"Ми повинні припинити формувати нашу політику на основі документів Вашингтона. Ми повинні написати власну стратегію безпеки, випробувати архітектуру Європи і, нарешті, діяти з упевненістю", – підсумував голова найбільшої політичної групи Європарламенту.

Нагадаємо, 15 грудня лідери низки європейських країн та інституцій ЄС виступили домовилися, серед іншого, створити під керівництвом Європи "багатонаціональні сили України", сформовані з добровольців з країн-учасниць "коаліції рішучих" та за підтримки США.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив обережну думку щодо можливої ролі європейських збройних сил в Україні, зазначивши, що багато чого залежатиме від Владіміра Путіна.