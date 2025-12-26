В Европейской народной партии призывают к присутствию немецких военных в Украине

Председатель крупнейшей политической группы Европарламента, Европейской народной партии, Манфред Вебер считает, что немецкие солдаты под флагом Европейского Союза должны дислоцироваться в Украине в случае заключения потенциального мирного соглашения.

Его слова цитирует Spiegel, передает "Европейская правда".

Вебер заявил, что "хотел бы видеть" солдат "с европейским флагом на униформе, работающих вместе с нашими украинскими друзьями для обеспечения мира".

"Мы не можем серьезно ожидать, что Трамп обеспечит мирное урегулирование только с помощью американских солдат. И когда мы говорим о европейских войсках, Германия не может оставаться в стороне", – уверен он.

По его словам, Европа должна взять на себя ответственность за безопасность Украины.

"После прекращения огня или заключения мирного соглашения европейский флаг должен развеваться на линии безопасности", – подчеркнул Вебер.

Кроме того, он призвал Европейский Союз ответить на уход Вашингтона из Европы новой стратегией безопасности.

"Мы должны прекратить формировать нашу политику на основе документов Вашингтона. Мы должны написать собственную стратегию безопасности, испытать архитектуру Европы и, наконец, действовать с уверенностью", – подытожил глава крупнейшей политической группы Европарламента.

Напомним, 15 декабря лидеры ряда европейских стран и институтов ЕС выступили с соглашением, среди прочего, создать под руководством Европы "многонациональные силы Украины", сформированные из добровольцев из стран-участниц "коалиции решительных" и при поддержке США.

Министр обороны Германии Борис Писториус высказал осторожное мнение о возможной роли европейских вооруженных сил в Украине, отметив, что многое будет зависеть от Владимира Путина.