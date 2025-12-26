Генсек НАТО не считает, что Европа должна отказаться от сотрудничества с США в области обороны

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что, несмотря на текущий курс администрации президента США Дональда Трампа, ЕС не должен полностью отказываться от сотрудничества с США в вопросах обороны.

Заявление Рютте приводит FAZ, сообщает "Европейская правда".

Как отметил генсек НАТО, США ожидают, что Европа возьмет на себя больше ответственности и будет тратить больше средств на оборону. В конце концов, речь идет о том, чтобы делать это вместе с США, добавил он.

Рютте заверил, что США полностью поддерживают НАТО и остаются в Альянсе и в Европе.

Это заявление Рютте прозвучало в ответ на высказывания председателя Европейской народной партии Манфреда Вебера, который ранее призвал к созданию "европейского НАТО", поскольку, по его словам, больше нельзя безоговорочно полагаться на США.

Рютте сказал, что он очень ценит Манфреда Вебера. Однако по этому вопросу у него несколько иное мнение.

"Я абсолютно убежден, что США полностью поддерживают НАТО. В этом нет никаких сомнений", – заявил он.

В этом контексте он упомянул саммит НАТО, который состоялся летом в Гааге, где все союзники обязались увеличить свои расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году.

"Я считаю, что на сегодняшний день это один из самых больших успехов президента Трампа в области внешней политики", – сказал генсек НАТО.

Кроме того, Рютте указал, что НАТО состоит не только из США и стран ЕС.

"Когда речь идет о Европе и НАТО, то это больше, чем ЕС", – сказал он, указав на таких членов НАТО, как Великобритания, Норвегия, Канада и США.

Рютте и ранее выражал уверенность, что Соединенные Штаты, как и прежде, останутся союзником Европы в рамках Альянса.

Отметим, в начале второго срока Трампа СМИ сообщали, что американский президент рассматривает возможность внесения существенных изменений в политику участия США в НАТО.