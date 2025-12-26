У Німеччині повідомляють про стагнацію на ринку праці

Шанси безробітних у Німеччині знайти роботу досягли рекордно низького рівня, розповіла глава Федерального агентства з праці Андреа Налес.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву посадовиці наводить DW.

"У нас є показник, який показує, наскільки висока ймовірність того, що безробітні знову знайдуть роботу. Зазвичай це значення становить близько семи, але зараз воно становить 5,7 – нижче, ніж будь-коли", – сказала Налес.

Ринок праці "місяцями перебуває в стані застою, не виявляючи жодної динаміки", додала вона.

Налес розкритикувала заплановану реформу допомоги по безробіттю, яка в майбутньому знову введе так званий пріоритет працевлаштування для безробітних.

"На мій погляд, це правило може дійсно стати проблематичним, якщо не буде приділятися увага кваліфікаційному профілю кожного окремого безробітного", – сказала вона.

За словами Налес, висококваліфіковані працівники, як і раніше, мають кращі шанси на ринку праці, хоча, на її думку, жодна група працівників більше не застрахована від втрати роботи.

Наразі перспективи для людей, які виходять на ринок праці, несприятливі, додала вона.

"Ми прийняли на стажування так мало молодих людей, як ніколи за останні 25 років", – сказала Налес, маючи на увазі 2025 рік.

Вона порадила новачкам на ринку праці не зациклюватися на одному виборі кар'єри або місці роботи.

Раніше стало відомо, що українці, які приїхали до Німеччини після 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть так звані "бюргергельд", допомогу, яку надають тим, хто шукає роботу, або тим, чийого доходу не вистачає для самозабезпечення. Німецький уряд мав затвердити відповідні зміни в листопаді.

Одне з досліджень свідчить, що понад половина українців з тимчасовим захистом не дуже задоволені життям у Німеччині.

