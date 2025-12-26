В Германии сообщают о стагнации на рынке труда

Шансы безработных в Германии найти работу достигли рекордно низкого уровня, рассказала глава Федерального агентства по труду Андреа Налес.

Как сообщает "Европейская правда", заявление чиновницы приводит DW.

"У нас есть показатель, который показывает, насколько высока вероятность того, что безработные снова найдут работу. Обычно это значение составляет около семи, но сейчас оно составляет 5,7 – ниже, чем когда-либо", – сказала Налес.

Рынок труда "месяцами находится в состоянии застоя, не проявляя никакой динамики", добавила она.

Налес раскритиковала запланированную реформу помощи по безработице, которая в будущем снова введет так называемый приоритет трудоустройства для безработных.

"На мой взгляд, это правило может действительно стать проблематичным, если не будет уделяться внимание квалификационному профилю каждого отдельного безработного", – сказала она.

По словам Налес, высококвалифицированные работники, как и раньше, имеют лучшие шансы на рынке труда, хотя, по ее мнению, ни одна группа работников больше не застрахована от потери работы.

В настоящее время перспективы для людей, выходящих на рынок труда, неблагоприятны, добавила она.

"Мы приняли на стажировку так мало молодых людей, как никогда за последние 25 лет", – сказала Налес, имея в виду 2025 год.

Она посоветовала новичкам на рынке труда не зацикливаться на одном выборе карьеры или месте работы.

Ранее стало известно, что украинцы, приехавшие в Германию после 1 апреля 2025 года, больше не будут получать так называемый "бюргергельд", помощь, которую предоставляют тем, кто ищет работу, или тем, чей доход не хватает для самообеспечения. Немецкое правительство должно было утвердить соответствующие изменения в ноябре.

Одно из исследований показывает, что более половины украинцев с временной защитой не очень довольны жизнью в Германии.

Читайте также на эту тему: Время возвращаться в Украину? Как ЕС изменит правила для украинских "беженцев" после 2026 года.