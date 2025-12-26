У Румунії викрили групу нелегальних мігрантів

У районі румунського прикордонного міста Негру-Воде виявили групу з 14 іноземців, які перебували в країні нелегально.

Як пише "Європейська правда", про це у пʼятницю повідомила Прикордонна поліція Румунії.

Групу з 14 іноземців без дійсних документів і підстав для перебування в Румунії виявили співробітники румунської Прикордонної поліції між населеними пунктами Негру-Воде і Черкезу.

Уточнюється, що йдеться про громадян Іраку, Сирії, Ірану, В'єтнаму та Афганістану.

"На підставі встановлених фактів прикордонники проводять розслідування щодо вчинення злочину незаконного перетину державного кордону, що передбачено та карається статтею 262 Кримінального кодексу", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, група з 19 країн ЄС закликає Європейську комісію посилити політику щодо міграції за межами кордонів Євросоюзу.

Нещодавно Єврокомісія встановила, що Польща, Чехія, Естонія, Хорватія, Болгарія та Австрія стикаються з серйозним міграційним тиском і можуть бути частково чи повністю звільнені від механізму солідарного розподілу мігрантів у ЄС.