В Румынии разоблачили группу нелегальных мигрантов

В районе румынского пограничного города Негру-Воде обнаружили группу из 14 иностранцев, которые находились в стране нелегально.

Как пишет "Европейская правда", об этом в пятницу сообщила Пограничная полиция Румынии.

Группу из 14 иностранцев без действительных документов и оснований для пребывания в Румынии обнаружили сотрудники румынской Пограничной полиции между населенными пунктами Негру-Воде и Черкезу.

Уточняется, что речь идет о гражданах Ирака, Сирии, Ирана, Вьетнама и Афганистана.

"На основании установленных фактов пограничники проводят расследование по факту совершения преступления незаконного пересечения государственной границы, что предусмотрено и наказывается статьей 262 Уголовного кодекса", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, группа из 19 стран ЕС призывает Европейскую комиссию усилить политику в отношении миграции за пределами границ Евросоюза.

Недавно Еврокомиссия установила, что Польша, Чехия, Эстония, Хорватия, Болгария и Австрия сталкиваются с серьезным миграционным давлением и могут быть частично или полностью освобождены от механизма солидарного распределения мигрантов в ЕС.