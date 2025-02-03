Досягнуто найнижчого рівня продажу пива з моменту возз'єднання Німеччини

Продажі пива у Німеччині досягли рекордно низького рівня з часу возз’єднання країни у жовтні 1990 року.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у публікації Tagesschau.

За даними Федерального статистичного управління, продажі впали на 1,4 відсоткового пункту порівняно з попереднім роком – до 8,3 млрд літрів. Це ще одне рекордне падіння. Судячи з усього, ні чемпіонат Європи з футболу, ні зростання експорту не змогли цього змінити.

Внутрішні продажі впали на 2 відсоткові пункти, тоді як експорт – на 1,6 відсоткового пункту перевищив рівень попереднього року. Дослідження не включає безалкогольні сорти, які не оподатковуються і вже багато років демонструють безперервну тенденцію до зростання.

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Німецька асоціація пивоварів описує 2024 рік як поїздку на американських гірках: хоча до травня 2024 року внутрішні продажі пива все ще зростали, влітку ринок несподівано став негативним. На думку асоціації, цьому сприяла "примхлива погода" з періодами дощів навесні та влітку.

З 2014 року продажі пивоварень та пивних складів впали на 13,7 відсоткового пункту – або на 1,3 млрд літрів. Зараз це найнижчий рівень з моменту возз'єднання Німеччини.

Основними причинами цього є тенденції до здорового способу життя з меншою кількістю алкоголю та старіння суспільства.

Нагадаємо, влада німецької федеральної землі Баварія вирішила запровадити обмеження на куріння канабісу попри те, що в Німеччині легалізували його рекреаційне використання.

А організатори відомого пивного фестивалю в Мюнхені Октоберфест заявили, що заборонять виконання популярної пісні 1999 року L'amour toujours італійського діджея Джіджі Д'Агостіно, яку не раз використовували ультраправі для расистських гасел.