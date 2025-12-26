В Германии сообщают об историческом кризисе в сфере виноделия

Немецкая винодельческая отрасль погружается во все более глубокие проблемы, даже несмотря на то, что виноградари хвалят качество урожая 2025 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В отчете о состоянии рынка, опубликованном Немецкой ассоциацией фермеров, отмечается, что урожай был исключительного качества, но экономическая ситуация описана как исторически ужасная.

В отчете отмечается, что цены на вино оптом от 40 до 60 центов за литр были значительно ниже производственных затрат, которые составляют около 1,20 евро (1,42 доллара).

Президент Ассоциации фермеров Йоахим Руквид заявил, что отрасль переживает худший кризис за последние десятилетия, и предупредил, что в результате этого могут быть потеряны большие площади виноградников.

Согласно докладу, доля немецкого вина на внутреннем рынке упала до 41%. Экспорт также пострадал, поскольку пошлины США ударили по важнейшему внешнему рынку Германии.

Объемы урожая были чрезвычайно низкими. Урожай вина 2025 года составил 7,3 миллиона гектолитров, что на 16% ниже среднего показателя за 10 лет и является самым маленьким урожаем с 2010 года.

В таких крупных регионах, как Рейнгессен, Пфальц, Баден и Вюртемберг, наблюдалось снижение урожая до 20% по сравнению с прошлым годом, тогда как в таких регионах, как Мозель, Саксония и Заале-Унструт, урожай восстановился после повреждения морозами в 2024 году.

Все 13 немецких винодельческих регионов сообщили о очень высоком качестве винограда. Ассоциация отметила, что вина урожая 2025 года были ароматными, концентрированными и элегантными, а мелкие ягоды и строгий отбор повысили качество, но уменьшили объемы. Почти две трети немецкого вина продается через супермаркеты.

В 2024 году в Германии было продано около 6,8 миллиарда литров пива, что является самым низким показателем с 1993 года.

При этом продажи пива в Германии снизились даже несмотря на ожидания чемпионата по футболу.