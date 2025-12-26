Зеленський обговорив з президентом Фінляндії прогрес у "мирних переговорах"

Президент Володимир Зеленський у пʼятницю провів телефонну розмову з фінським візаві Александром Стуббом, яка стосувалась переговорів про завершення російської війни проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський написав на X.

За словами глави держави, з президентом Фінляндії він обговорив "контакти з партнерами" у контексті переговорів про завершення війни Росії проти України.

"Зараз ми в Україні готуємось до зустрічей та перемовин у Сполучених Штатах, і на сьогодні наші команди – українська й американська переговорні команди – досягли значного прогресу. Багато зроблено в розробці необхідних гарантій безпеки, плану відновлення та економічного розвитку, а також базового документа з 20 пунктів", – перерахував Зеленський.

Він додав, що українська сторона працює для "спільного успіху для України та всієї Європи, для Америки і президента Трампа, для всіх наших партнерів у світі і для глобального миру".

Також Зеленський окремо подякував представникам американської переговорної команди – Стіву Віткоффу і Джареду Кушнеру, а також "всім, хто допомагає".

Раніше у пʼятницю президент Володимир Зеленський заявив, що 20-пунктний план щодо мирного врегулювання розв’язаної РФ війни проти України готовий вже на 90%.

Як відомо, 24 грудня президент України вперше розкрив зміст "мирного плану" з 20 пунктів, узгодженого з США.

Тим часом з Москви надійшли сигнали, що Росія вимагатиме суттєвих змін до проєкту "мирного плану", узгодженого Україною і США.