Зеленский обсудил с президентом Финляндии прогресс в "мирных переговорах"

Президент Владимир Зеленский в пятницу провел телефонный разговор с финским визави Александром Стуббом, который касался переговоров о завершении российской войны против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский написал на X.

По словам главы государства, с президентом Финляндии он обсудил "контакты с партнерами" в контексте переговоров о завершении войны России против Украины.

"Сейчас мы в Украине готовимся к встречам и переговорам в Соединенных Штатах, и на сегодняшний день наши команды – украинская и американская переговорные команды – достигли значительного прогресса. Многое сделано в разработке необходимых гарантий безопасности, плана восстановления и экономического развития, а также базового документа из 20 пунктов", – перечислил Зеленский.

Он добавил, что украинская сторона работает для "общего успеха для Украины и всей Европы, для Америки и президента Трампа, для всех наших партнеров в мире и для глобального мира".

Также Зеленский отдельно поблагодарил представителей американской переговорной команды – Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, а также "всех, кто помогает".

Ранее в пятницу президент Владимир Зеленский заявил, что 20-пунктный план по мирному урегулированию развязанной РФ войны против Украины готов уже на 90%.

Как известно, 24 декабря президент Украины впервые раскрыл содержание "мирного плана" из 20 пунктов, согласованного с США.

Между тем из Москвы поступили сигналы, что Россия будет требовать существенных изменений в проект "мирного плана", согласованного Украиной и США.